صحيفة تكشف ما سلمه النائب العام السعودي للأتراك بشأن "مقتل خاشقجي"

ونقلت الصحيفة السعودية، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول، عن وسائل إعلام، أن "السعودية سلمت تركيا، إفادات الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي". وذكرت أن "وسائل إعلام سبق وزعمت أن النائب العام السعودي سعود المعجب لم يسلم نظيره التركي عرفان فيدان إفادات الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية حاليا في السعودية، إلا أن الوسائل الإعلامية ذاتها عادت وأكدت أن السعوديين سلموا الأتراك الإفادات وأطلعوهم على مستجدات التحقيقات".
وعقد المعجب والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، لقاء ثانيا مع نظيره فيدان في مكتب الأخير بالقصر العدلي في إسطنبول، واستغرق اللقاء نحو ساعة، قبل التوجه إلى القنصلية السعودية التي بقي فيها نحو 90 دقيقة، حسب الصحيفة.
وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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