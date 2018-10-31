صحيفة تكشف ما سلمه النائب العام السعودي للأتراك بشأن "مقتل خاشقجي"

ونقلت الصحيفة السعودية، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول، عن وسائل إعلام، أن "السعودية سلمت تركيا، إفادات الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي". وذكرت أن "وسائل إعلام سبق وزعمت أن النائب العام السعودي سعود المعجب لم يسلم نظيره التركي عرفان فيدان إفادات الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية حاليا في السعودية، إلا أن الوسائل الإعلامية ذاتها عادت وأكدت أن السعوديين سلموا الأتراك الإفادات وأطلعوهم على مستجدات التحقيقات".

© REUTERS / KEMAL ASLAN ماذا فعل النائب العام السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول (فيديو)

كما نقلت "عكاظ"، عن مصادر تركية مطلعة، قولها إن الجانبين السعودي والتركي "اتفقا على استمرار التعاون في التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة".

وعقد المعجب والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، لقاء ثانيا مع نظيره فيدان في مكتب الأخير بالقصر العدلي في إسطنبول، واستغرق اللقاء نحو ساعة، قبل التوجه إلى القنصلية السعودية التي بقي فيها نحو 90 دقيقة، حسب الصحيفة.