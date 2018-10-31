"دعم من الملك سلمان"... الكشف عن أسباب عودة الحكومة اليمنية إلى عدن

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن أسباب عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، بعدما كانت تتخذ الرياض مقرا لها منذ وقت طويل.

وثمن رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الدعم المقدم من تحالف دعم الشرعية، والمنح المالية التي قدمها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

© REUTERS / Zohra Bensemra في مقدمتهم اليمن وسوريا... 35 مليار دولار مساعدات سعودية لـ 79 دولة حول العالم

وقالت الصحيفة إن الحكومة تبدأ مرحلة جديدة من العمل المباشر، حيث أكد معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، أن "الحكومة موجودة حاليا في عدن بكامل أعضائها، وتستقر فيها لتباشر أعمالها وتعالج الاختلالات الإدارية والاقتصادية والمالية ولتفعيل مؤسسات الدولة".

وأضاف عبد الملك، أن تركيز حكومته الفترة القادمة سيكون على "إعادة الإعمار وتوفير وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين، وإصلاح البنية التحتية، وضبط النفقات".

وكشف رئيس الحكومة عن الصعوبات التي يواجهها هو وحكومته "بات نصف المواطنين في فقر مدقع، فيما تتسع دائرة الجوع لتشمل الآلاف، بعد حرمان مليشيا الحوثي نحو مليون و200 ألف موظف من رواتبهم".

ووصل رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك وأعضاؤها إلى مطار عدن الدولي قادمين من العاصمة السعودية الرياض.

وحسب مصدر حكومي لوكالة "سبوتنيك"، فإن الحكومة اليمنية ستباشر مهامها من العاصمة المؤقتة عدن بصورة دائمة، بعد اتفاقها مع التحالف العربي على تسهيل عملها ودعمها وتثبيت وجودها لتتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات الأساسية في المقام الأول ومعالجة الاختلالات في الهيكل الإداري للدولة.

وأعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي "عدن" عاصمة مؤقتة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء مطلع 2015، لكن الصعوبات الأمنية حالت دون استقرار الرئيس والحكومة بشكل دائم.

واتخذ هادي وحكومته العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لممارسة المهام عقب سيطرة عقب سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2015.