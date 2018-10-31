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10:11 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الملك سلمان

    أول قرار من الملك سلمان بعد انسحاب ماليزيا من حرب اليمن

    © REUTERS / EDGAR SU
    العالم العربي
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    كشفت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية عن تفاصيل الرسالة التي بعثها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

    وقالت الوكالة الماليزية، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه دعوة شخصية لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لزيارة المملكة خلال وقت قريب"، مضيفة أن "المستشار في الديوان الملكي تركي بن محمد بن فهد آل سعود، قدم الدعوة إلى الدكتور مهاتير في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي في بيردانا".

    الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / HANDOUT
    رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس وزراء ماليزيا
    وقال وزير الخارجية الماليزي داتوك سيف الدين عبد الله، الذي حضر الاجتماع، إن "الدعوة إلى الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين". وأوضح أن رئيس الوزراء أعرب عن شكره للملك سلمان، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة المملكة في أقرب وقت ممكن.

    وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعث برسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد". وقام بتسليم الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، المستشار بالديوان الملكي، خلال استقبال دولته له بمكتبه في بوتراجايا.

    يأتي ذلك بعد أربعة أشهر من تأكيد وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، سحب قوات بلاده رسميا من السعودية، مشيرا إلى أن القرار اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي، وأعرب عن استعداد قوات بلاده لإجلاء مواطنيها الموجودين في اليمن حال حدوث أزمة ما، بحسب ما جاء في صحيفة "Malaysia Today" الماليزية.

    وشدد سابو على أن ماليزيا تريد علاقات جيدة مع الجميع باستثناء إسرائيل، مؤكداً أن بلاده تريد علاقات جديدة مع السعودية مثلها مع قطر. وقال وزير الدفاع الماليزي إن قوات بلاده لم تشارك خلال فترة انتشارها بالسعودية لا في حرب اليمن ولا في العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن ماليزيا مارست منذ البداية سياسة عدم الانحياز، ولا تميل إلى أي فكرة إيديولوجية للقوى العالمية.

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