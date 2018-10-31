بعد القرار العاجل... إهانة ولي العهد السعودي بـ"ألفاظ نابية" تثير الغضب

أشعلت كلمات الإساءة بحق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نار الغضب في قلوب مؤيديه من المملكة العربية السعودية وبلدان خليجية أخرى، وذلك عقب ساعات من قرار عاجل بفتح التحقيق فيها.

ودشن مؤيدو الأمير وسْمًا (هاشتاغ) بعنوان "#الا_ولي_العهد_ياسفيه_الديار"، للإعراب عن غضبهم الشديد من المقال الذي نشرته صحيفة "الديار" اللبنانية، والذي تضمن سبابا وشتائم وكلمات نابية ضد ولي العهد السعودي.

وكال النشطاء الغاضبون على وسائل التواصل، الشتائم لكاتب المقال وللصحيفة التي سمحت بنشره، مؤكدين أن ذلك ما كان لينال من هيبة وشموخ ولي العهد، الذي وصفوه بالجبل الذي تجرأ عليه "قزم سفيه" على حد أقوالهم.

© AP Photo / قرار عاجل بعد توجيه ألفاظ خارجة وشتائم لولي العهد السعودي

وصعد "الهاشتاغ" الذي حمل كذلك أبياتا من الشعر تمدح الأمير محمد، ليتصدر قائمة الأكثر تداولا (الترند) في لبنان والمملكة العربية السعودية.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتي، أصدر توجيها عاجلا إلى النائب العام بشأن المقال.

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، وجه جريصاتي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور بصحيفة "الديار" تحت عنوان "دعوة من الديار الى البخاري لزيارتها".

كما وجه بالتحقيق مع الناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي وتمس بولي العهد السعودي وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و 292 عقوبات.

وسبق أن أحالت السلطات اللبنانية مقدم البرامج اللبناني هشام حداد للقضاء على خلفية سخريته من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إحدى حلقات برنامجه الساخر "لهون وبس".

وكان حداد استضاف خبير التوقعات الفلكية ميشال حايك، في الحلقة التي عرضت الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، الماضي، وتضمنت توقعات لمشاهير وشخصيات عامة من بينها محمد بن سلمان، الذي نصحه ميشال حايك "بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة".