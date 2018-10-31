"فيفا" يفجر مفاجأة بشأن استضافة قطر مونديال 2022

فجر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول، مفاجأة كبيرة، بشأن كأس العالم في قطر 2022.

وقال إنفانتينو، في كلمة أمام الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي: إنهم "يبحثون إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2022، وتقاسم حق استضافة النسخة الموسعة بين قطر ودول أخرى في المنطقة"، وذلك وفقا لـ"سكاي سبورت".

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI الفيفا: يقرر زيادة عدد منتخبات كأس العالم في مونديال 2026

وأضاف: "لقد قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا ، وهذا سيحدث في 2026. وهل هذا سيحدث في مونديال 2022؟ نحن نبحث ذلك ولو كان ممكنا فلم لا؟".

وقرر "الفيفا"، هذا العام، زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 فريقا، بينما ترك الباب مفتوحا أمام زيادة العدد في النسخة المقرر إقامتها في قطر بعد 4 سنوات.وقال إنفانتينو إن النسخة الموسعة لكأس العالم ستشهد زيادة عدد مقاعد آسيا لتصبح 8.5 بدلا.