"فيفا" يفجر مفاجأة بشأن استضافة قطر مونديال 2022

وقال إنفانتينو، في كلمة أمام الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي: إنهم "يبحثون إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2022، وتقاسم حق استضافة النسخة الموسعة بين قطر ودول أخرى في المنطقة"، وذلك وفقا لـ"سكاي سبورت".
وقرر "الفيفا"، هذا العام، زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 فريقا، بينما ترك الباب مفتوحا أمام زيادة العدد في النسخة المقرر إقامتها في قطر بعد 4 سنوات.وقال إنفانتينو إن النسخة الموسعة لكأس العالم ستشهد زيادة عدد مقاعد آسيا لتصبح 8.5 بدلا.
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