لأول مرة... مصر تستضيف كبرى التدريبات العربية المشتركة في المنطقة

بدأ، اليوم الأربعاء، توافد القوات المشاركة في التدريب "درع العرب – 1"، والذي يستهدف تنفيذ مناورات برية وبحرية وجوية مشتركة، هي الأكبر من نوعها في المنطقة.

وذكر العقيد أ ح. تامر محمد محمود الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن التدريب ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية بمشاركة 8 دول عربية بقوات ومراقبين.

وأوضح الرفاعي:

فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين مصر والدول العربية الشقيقة لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة، تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك "درع العرب — 1" والذي ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 3 إلى 16 / 11 / 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.

يشار إلى أنه بدأ توافد القوات العربية المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية حيث تشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة لكلا من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن كما تشارك كل من المغرب ولبنان بصفة مراقب.

ويأتى التدريب "درع العرب —1" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية العلاقات العسكرية ومواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

في سياق آخر، أعرب الجانب الروسي في قيادة المناورات المشتركة عن رضا العسكريين الروس والمصريين بنتائج التدريبات المشتركة في "حماة الصداقة 2018".

وقالت القيادة العسكرية الروسية في المناورات بعد انتهاء المرحلة الأساسية من تدريبات مكافحة الإرهاب، والتي جرت في الصحراء، في منطقة تبعد 100 كم عن العاصمة المصرية القاهرة: "نحن راضون عن التريبات المشتركة التي جرت في مصر، الجانب المصري والروسي راضيان عن النتائج".

يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2016 بجمهورية مصر العربية، ثم جرت في روسيا عام 2017.