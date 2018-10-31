مقتل 4 مسلحين أكراد وإصابة 6 آخرين في قصف تركي على عين العرب

أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت مصادر محلية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش التركي قصف بالمدافع قريتي كور علي وسليم في عين العرب".
وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن "إعطاب مركبتين تابعين للجيش التركي بعد رد القوات الكردية على القصف التركي".
في السياق ذاته، نقلت وكالة "الأناضول الرسمية" التركية أن "قصف مدفعي تركي على منطقة عين العرب أسفر عن تحييد 4 إرهابيين وإصابة 6 آخرين".
#عاجل | تحييد 4 إرهابيين من "ب ي د / بي كا كا" وإصابة 6 آخرين بقصف مدفعي تركي على منطقة عين العرب شمالي #سوريا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 31, 2018
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