حشدوا لها 10 آلاف مقاتل... مهمة عسكرية جديدة في اليمن

قالت مصادر عسكرية إنه يجري الآن حشد 10 آلاف مقاتل من أجل مهمة عسكرية في اليمن.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المصادر، أن الحشد يتم بدعم من التحالف العربي، لشن هجوم جديد في مدينة الحديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهام القوات تتضمن "الهجوم العسكري، وتأمين المواقع المحررة، بالتزامن مع تحرير الشرعية".

ووصل رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك وأعضاؤها إلى مطار عدن الدولي، قادمين من العاصمة السعودية الرياض.

وحسب مصدر حكومي لوكالة "سبوتنيك"، فإن الحكومة اليمنية ستباشر مهامها من العاصمة المؤقتة عدن بصورة دائمة، بعد اتفاقها مع التحالف العربي على تسهيل عملها ودعمها وتثبيت وجودها لتتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات الأساسية في المقام الأول ومعالجة الاختلالات في الهيكل الإداري للدولة.