الدفاع الروسية: الإرهابيون نقلوا إلى سوريا حاويات لمادة الكلور بهدف القيام باستفزاز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الإرهابيين نقلوا إلى سوريا 20 حاوية بحجم 10 لترات تحتوي مادة الكلور، بهدف القيام باستفزاز.