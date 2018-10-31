قطر تستعين بالإنتربول لتأمين "الأحداث الكبرى"

وقعت قطر، ممثلة في اللجنة الأمنيّة التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث، اتفاقية تعاون تدريبي مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بالتعاون مع جامعة جنوب الميسيسيبي.

قال السيد فلاح عبد الله الدوسري مدير عام مشروع استاديا إن "الاتفاقية تشتمل على برنامج مكوّن من ست مواد، تم تخصيصها للمسؤولين في تأمين الأحداث الكبرى، تمنح لمن اجتازها شهادة خبير دولي في تأمين الأحداث الكبرى"، وفقا لصحيفة الراية القطرية.

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وأضاف أن "الاتفاقية تمّت بين دولة قطر من جهة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بالتعاون مع جامعة جنوب ميسيسيبي، من خلال مركزها المتخصص في الاطلاع على تأمين الأحداث الكبرى. وجاء إنشاء المركز التابع للجامعة لسد الثغرات الأمنيّة ومعالجتها، وتطوير الكوادر لسد الثغرات الخاصة بالمنشآت الرياضية، التي أصبحت هدفاً للعمليات الإرهابية.

وأشار الرائد فهد سعيد السبيعي رئيس وحدة التدريب والتأهيل في اللجنة الأمنية لـ2022، إلى أن الاتفاقية تم توقيعها مع الإنتربول بالتعاون مع جامعة جنوب ميسيسيبي، على أن يتم تنفيذ ستة برامج تدريبية، يبدأ تنفيذها من العام المقبل، وهي عبارة عن حقيبة تدريبية متكاملة تتكون من ستة محاور، تتوزّع على ثلاثة أعوام، 2019 و2020 و2021.

وقال إن هذا البرنامج مخصّص للقيادات الفضية من ضباط وزارة الداخلية، وهم قادة المنشآت ومساعدوهم، مضيفا إن معظم البرامج متخصصة في الفعاليات الرياضية الكبرى، كإدارة الحشود، والإخلاء للطوارئ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج تم وضعه خصيصاً لدولة قطر، حيث قامت بتمويل إعداده عن طريق جامعة ميسيسبي بالتعاون مع الإنتربول.

ورحبت قطر بانضمام مشاركين من دول أخرى في البرنامج، استجابة لطلب الإنتربول، لأن وجود ضباط مشاركين من دول أخرى، سيعمل على إنماء المعارف ومزيد من الخبرات والقدرات للضباط القطريين.