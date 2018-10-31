وزير الخارجية البريطاني يرحب بالدعوة الأمريكية لوقف القتال في اليمن

رحبت بريطانيا، اليوم الأربعاء، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء القتال في اليمن، مشيرة إلى أن هناك فرصة لإنشاء ممر إنساني وتفادي "وضع رهيب".

وقال وزير الخارجية، جيريمي هانت، في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، "هذا إعلان مرحب به للغاية لأننا نعمل من أجل وقف القتال في اليمن لفترة طويلة"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.