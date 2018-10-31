الدفاع الروسية تتحدث عن الوضع في الرقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن الفوضى وانعدام السلطة تعمان مدينة الرقة السورية، التي اتخذ منها مسلحو تنظيم "داعش" عاصمة لهم في السابق.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف للصحفيين: "مأساة مدينة الرقة السورية معروفة للعالم بأسره. مضى عام على قصف التحالف [لهذه المدينة] ما أدى إلى مسح هذه المدينة عمليا عن وجه الأرض".

© AFP 2018 / Delil Souleiman الرقة... مقبرة جماعية لم تفتح بعد... عشرات آلاف الجثث والمئات منها في العراء

وأضاف كوناشينكوف: "لا يمكن المرور إلى الرقة بأي طريق حضاري [معبد وصالح للحركة].. في هذه المدينة، وكما هو الحال في باقي مناطق سيطرة التحالف، يعم انعدام السلطة وكذلك الجوع والدمار، الأمر الذي يعد، بالطبع، وسطا ملائماً لاستئناف نشاط الجماعات الإرهابية".

ووفقا لكوناشينكوف، توجد هناك الآلاف من الجثث لا تزال تحت أنقاض المباني، تتحلل وتسمم طبقات المياه الجوفية. كما أن أنابيب المياه في المدينة معطلة ولا يوجد كهرباء، ولا تجري إزالة للألغام، والمحلات التجارية والمستشفيات والصيدليات لا تعمل.

هذا، ويسيطر الأكراد السوريون على المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات، حيث توسعت سيطرتهم بعد قضائهم على معظم تنظيم "داعش" والذي كان يتخذ من الرقة (كبرى مدن الشرق السوري) ما يسمى بـ "عاصمة الخلافة" له. وأسس الأكراد هناك إدارة ذاتية ذراعها العسكري قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتّحدة.