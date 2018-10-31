صنعاء تتهم الحكومة اليمنية بعدم الجدية في إنهاء الحرب

اتهم وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، هشام شرف، الحكومة اليمنية، بعدم الجدية في بدء مشاورات جادة للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب الدائرة في البلاد، منذ سنوات.

القاهرة — سبوتنيك . جاء ذلك خلال لقاء الوزير شرف، اليوم الأربعاء، مع مديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، نيقولا ديفيز، ومناقشة جهود المبعوث الأممي وزياراته لعدد من العواصم، بهدف الإعداد لجولة المشاورات المقبلة.

رسالة أممية

© REUTERS / SIMON DAWSON وزير الخارجية البريطاني يرحب بالدعوة الأمريكية لوقف القتال في اليمن وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، سلم الوزير شرف، السيدة ديفيز رسالة إلى المبعوث الأممي، بشأن "استمرار حكومة الرئيس المنتهية ولايته في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب استفزازية، وآخرها قيام سفير الرئيس المنتهية ولايته دستورياً لدى مصر، بمخاطبة السلطات المصرية بمنع دخول اليمنيين الذي يحملون الجوازات الرسمية".

واعتبر وزير خارجية صنعاء "تلك الخطوة تتنافى مع جهود إجراءات بناء الثقة، وتمثل عقاب جماعي سيحاسب عليه مقترفيه، بالإضافة إلى أنها تدل على عدم جدية حكومة الرئيس المنتهية ولايته، الولوج في مشاورات جادة للوصول إلى حل سياسي ينهي العدوان العسكري والحصار الشامل".

حل مستدام

وأكد "توجه القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني نحو التسوية السياسية، والحل السلمي المستدام".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن، منذ 26 مارس/ آذار 2015 ، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.