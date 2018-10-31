النائب العام التركي: لم نتوصل إلى نتائج مع السعوديين رغم نيتنا الحسنة

قالت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم، إنه لم يتم التوصل إلى نتائج "ملموسة" في المحادثات التي أجراها النائب العام التركي عرفان فيدان مع نظيره السعودي سعود المعجب فيما يتعلق بقضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اعترفت المملكة بمقتله داخل مقر قنصليتها في إسطنبول.

© AP Photo / Emrah Gurel قتل خنقا وقطعت جثته... النيابة التركية تكشف تفاصيل مروعة عن اغتيال خاشقجي

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، وجهت النيابة العامة في إسطنبول أسئلة إلى الجانب السعودي عن "المتعاون المحلي" الذي تم الحديث عن تسليمه جثة خاشقجي وجرى تبليغهم بهذه الأسئلة في اليوم نفسه.

وقالت النيابة العامة "تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية".

وأضافت النيابة "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات (مع الجانب السعودي) رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة".

وقال مكتب النائب العام في إسطنبول اليوم الأربعاء إن الصحفي جمال خاشقجي قُتل خنقا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في عملية جرى التخطيط لها مسبقا وإنه تم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.