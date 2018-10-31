رسالة من السلطان قابوس إلى عباس حول زيارة نتنياهو

تسلم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، رسالة من سلطان عمان، قابوس بن سعيد، تتعلق بالزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطنة.

القاهرة — سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، مبعوث صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي".

© REUTERS / HANDOUT على أنغام الموسيقى... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل لقاء نتنياهو بالسلطان قابوس

وتابعت الوكالة بأن "بن علوي سلم رسالة من أخيه جلاله السلطان قابوس بن سعيد تتعلق بزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان "، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قام، الجمعة الماضية، بزيارة إلى سلطنة عُمان، حيث التقى مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، وجرى بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما شكل أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ عام 1996.

وتناول اللقاء السبل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، كما تم خلاله بحث قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين الماضي، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية تجاه كافة اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي.