وزير الشؤون الخارجية العماني يطلع نظيره الأردني على تفاصيل زيارة نتنياهو إلى مسقط

أطلع وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، على تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط مؤخراً.

عمان — سبوتنيك . أفاد بيان صحافي صادر عن الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة، منه: "استعرض الصفدي وبن علوي، المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية حيث أطلع بن علوي الصفدي على التحركات العمانية في هذا السياق، والتي شملت المحادثات التي أجرتها عمان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واللقاء الذي أجراه بن علوي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم".

وأكد الوزيران على أهمية تكاتف جميع الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية وفِي مقدمتها جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.