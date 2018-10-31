هشام شرف: صنعاء تمد اليد لسلام الشجعان

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، دعا وزير خارجية حكومة الإنقاذ المهندس هشام شرف، في تصريح "حكومات عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي صرح كبار مسؤوليها في وزارات الخارجية والدفاع، مؤخرا بضرورة وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية السلمية، إلى اتخاذ خطوات وإجراءات عملية وفورية لوضع تلك الدعوات موضع التنفيذ، وليس إبقاءها مجرد تصريحات".
وأضاف الوزير شرف أن ذلك "يخلق ظروفاً مواتية للسلام وتطبيع الأوضاع بعيدا عن أي ضغوط أو املاءات، وحتى لا تبقى تلك التصريحات والدعوات التي سمعها العالم خلال الأيام الماضية مجرد مناشدات غير ملزمة للتحالف الذي تقوده السعودية المستمر في عملياته الجوية حتى الساعة".
كما أكد أن "صنعاء كانت ولازالت تمد يد السلام، سلام الشجعان الذي يخدم الشعب اليمني وسيادته وأمنه واستقراره".
وجدد شرف التأكيد على أن "القيادة السياسية في صنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ تدعم المساعي الحميدة التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار وصولا لتسوية سياسية مستدامة تخدم اليمن وشعبه تحت سقف احترام سيادة واستقلال ووحدة اليمن".
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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