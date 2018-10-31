تسجيل
20:49 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    أطفال اليمن

    (الحرب -الفقر- المرض)... الثلاثي القاتل يحاصر أطفال "أزارق الضالع" في اليمن

    © Sputnik . bassam elqady
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن المآسي، التي يعيشها اليمنيون خلال سنوات الحرب، التي أتت على الأخضر واليابس، ربما يستطيع الكبار تحمل الجوع والمرض لفترات طويلة، لكن كيف يتحمل الأطفال تلك الكوارث، في ظل تجاهل وغياب السلطات المحلية والدولية عن المشهد.

    مديرية "الأزارق" في محافظة الضالع، التي تعد أولى المحافظات التي تم إجلاء "الحوثيين" منها، ليست هي المنطقة الوحيدة في اليمن بعد الحرب، لكنها نموذج صارخ لمعاناة أطفال اليمن، وتوضيح بسيط لحجم القهر والظلم والمعاناة، في ظل مجتمع دولي لا يعترف سوى بمصالحه على حساب الآخرين.

    غارات التحالف العربي على اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    طيران التحالف يشن سلسلة غارات على عدة مواقع غربي اليمن
    آلاف الأطفال في "الأزارق" يعانون من الأوبئة والأمراض المتوطنة، وسوء التغذية وندرة الأدوية والفقر المدقع والتجاهل، في الوقت الذي نفذت كل حيل أبناء الضالع وجهودهم الذاتية في توفير الحد الأدنى من متطلبات أطفالهم، لكي يظلوا على قيد الحياة، فيما ساهمت مبادرة "أنقذوا أطفال الأزارق" في إنقاذ عدد من الأطفال، لكن ما يزال مئات الأطفال يعانون وينتظرون نظرة من عالم بلا قلب.

    أطفال اليمن
    © Sputnik . bassam elqady
    أطفال اليمن

    كارثة مجتمعية

    يقول بسام القاضي، مؤسس ورئيس مبادرة "إنقذوا أطفال أزارق" لـ "سبوتنيك"، ثمة كوارث مجتمعة تطوق الأزارق، المديرية الأفقر في البلاد، وتهدد بكارثة إنسانية كبيرة، فالمجاعة وسوء التغذية والكوليرا والضنك والحصبة والدفتريا، باتت اليوم أشباح تنهش سكان الأزارق، تحاصرهم وتقض مضاجعهم، والحكومة الشرعية في صمت مريب وعجيب، فالأزارق التي تجتاح مناطقها المجاعة ويفتك بأطفالها سوء التغذية، وتحاصر أهلها الأوبئة والأمراض القاتلة، تنتظر اليوم المبادرة من الجميع، لإنقاذ أهلها من كارثة إنسانية كبيرة.

    المعاناة في صورة

    وتابع القاضي، لا أحد يستطيع تصوير حجم المعاناة التي يعيشها سكان هذه المديرية، وفقدانهم لأبسط مقومات الحياة، فالوضع بشكل عام فيها صعب للغاية، وحدها صور أطفال المديرية تلخص ما تعانيه المنطقة من كوارث إنسانية مجتمعة.

    مطار الحديدة في اليمن
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    حشدوا لها 10 آلاف مقاتل... مهمة عسكرية جديدة في اليمن
    سوء التغذية

    وأشار رئيس مبادرة "أنقذوا أطفال الأزارق"، وحدها مديرية الأزارق، وخلال أقل من عام، تم تسجيل أكثر من 4 آلاف طفل لما دون سن الخامسة، مصابون بسوء التغذية، بينهم 1450 حالة إصابة بسوء التغذية الحاد، و2550 حالة إصابة بسوء التغذية المتوسط، تمت معالجة أكثر من 2000 طفل منهم، والبعض الآخر ما يزالون قيد الرعاية العلاجية، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال أقل من عام، فيما 11 حالة بسوء التغذية يوميا تسجل لأطفال الأزارق، دون سن الخامسة، 4 حالات منها سوء تغذية حاد، و7 حالات إصابة متوسطة، كما تم رصد حالة وفاة كل شهرين، وسجل متوسط الإصابة الشهرية لأطفال الأزارق بحالات سوء التغذية، 330 حالة إصابة بشكل عام، منها 120 حالة إصابة سوء تغذية حاد و210 حالة إصابة سوء تغذية متوسطة.

    تضاعفت بسبب الحرب

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © AP Photo / Cliff Owen
    واشنطن تدعو التحالف السعودي لوقف الهجمات الجوية في جميع المناطق المأهولة في اليمن
    وفي السياق نفسه، يقول الدكتور علي البحر، الأستاذ بجامعة عدن لـ "سبوتنيك"، معاناة أبناء الضالع ليست وليدة المرحلة، فهي متواجدة منذ سنوات، لكنها تضاعفت، بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، بسبب الحرب، مديرية "الأزارق" كبيرة وواسعة بها تضاريس وعرة، وليس بها موارد والطرقات الممهدة لا تصل إلى معظم القرى في المناطق الجبلية، مع انتشار كبير للأمية، ويعتمد معظم سكان الأزارق على ما يحصلون عليه من رواتب، سواء من الوظائف المدنية أو العسكرية.

    المسؤولية الإنسانية

    وتابع الأكاديمي بجامعة عدن، وفي ظل الأوضاع الحالية أصبحت تلك الرواتب لا تكفي، ولو جزء بسيط من متطلبات الأسرة، ويتحتم على التحالف العربي مسؤولية أخلاقية تجاه المناطق المحررة التي قدمت أبنائها في معارك التحرير ما بين "شهيد" وجريح، ومازالت تقدم، وقد طالبت السلطات المحلية "على حد علمي" السلطات الشرعية والتحالف العربي بتحمل مسؤوليتهم السياسية والإنسانية والقانونية تجاه الوضع الإنساني في المحافظات المحررة.

    تدهور الأوضاع الصحية

    وحول الوضع الصحي للأطفال، يقول الطبيب ماجد عواس منسق مبادرة "انقذوا أطفال الأزارق" لـ "سبوتنيك"، برزت مشاكل كبيرة بعد الحرب، وتوطنت الكثير من الأمراض بفعل الواقع على الأرض، منها "الكوليرا وسوء التغذية"، وتدهورت الأوضاع الصحية بصورة كبيرة، في الآونة الأخيرة، في الأزارق بمحافظة الضالع بشكل عام، نتيجة الفقر وارتفاع الأسعار وتدهور العملة اليمنية، وتواكب هذا مع نقص كبير جدا في الخدمات الصحية وعدم وجود مراكز صحية لتقديم خدمات الرعاية، والتي كانت أحد أسباب تدهور الوضع الصحي بالمديرية.

    أطفال اليمن
    © Sputnik . bassam elqady
    أطفال اليمن

    التشوهات الخلقية

    أطفال يقفون على حافلة تعرضت للدمار في صعدة - اليمن
    © REUTERS / NAIF RAHMA
    "تاج الجنوب" يقدم مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن
    وأكد عواس، أن الضالع ربما تعد الأكثر فقرا في الخدمات الصحية بين مديريات محافظة الضالع، بل ومعظم محافظات الجنوب المحررة، وقد فاقمت الحرب من معاناه الأطفال، وأخرجت لنا الكثير من الولادات التي تحمل تشوهات "خلقية"، نتيجة التأثير السلبي للحرب على السيدات الحوامل، وأشد الأمراض التي تقابلنا يوميا هو سوء التغذية، والتي تنشأ نتيجة لأمراض أخرى، والطفل الذي يأتينا مصابا بالكوليرا، ولديه سوء تغذية يصعب التعامل معه، في ظل عدم وجود مراكز صحية أو أي دعم خارجي.

    وكان الدكتور محمد صالح المقرعي، مدير مكتب الصحة بـ الأزارق، قد قال في تصريحات سابقة لصحفية "الأيام اليمنية"، أن المديرية تعيش وضعا صحيا وإنسانيا معقدا، يوشك على الانفجار، وينذر بكارثة تهدد أطفال المديرية في حال عدم تدخل المنظمات الدولية والتحالف لإنقاذ الأزارق، بشكل عاجل، من ثلاثي الفقر والمرض والمجاعة، مناشدا المنظمات الدولية ومركز الملك سلمان والهلال الإماراتي والمؤسسات الخيرية وهيئات الأمم المتحدة، التدخل العاجل لإنقاذ أطفال الأزارق من كارثة إنسانية، وشبح المجاعة والأمراض القاتلة التي تفتك بالمديرية، مؤكدا أن الوضع في المديرية كارثي، وتفاقم الحالات المرضية تزداد يوما بعد آخر، نظرا للوضع الحالي الذي تعيشه المديرية من تدهور للأوضاع الاقتصادية، التي نمر بها وقلة الدخل على مستوى الفرد، وانعدام لأبسط مقومات الحياة.

    رسالة الأهالي ننقلها إلى الشرعية والتحالف والمجلس الانتقالي، بأن يتداركوا تلك الكارثة الإنسانية ويرفعوا صخرة المعاناة من على كاهل أطفال، ولدوا في زمن الحرب، فاكتووا بنيرانها دون ذنب.

    تقرير أحمد عبد الوهاب

    انظر أيضا:

    طيران التحالف يشن سلسلة غارات على عدة مواقع غربي اليمن
    لأول مرة منذ بدء الحرب... واشنطن تدعو لوقف الحرب في اليمن
    مهلة أمريكية لوقف إطلاق النار في اليمن ...عودة رياك مشار إلى جنوب السودان...النائب العام السعودي مستمر بالتحقيقات في تركيا
    حشدوا لها 10 آلاف مقاتل... مهمة عسكرية جديدة في اليمن
    في مقدمتهم اليمن وسوريا... 35 مليار دولار مساعدات سعودية لـ 79 دولة حول العالم
    اليمن... الجيش يضبط شحنة أسلحة لـ"أنصار الله"
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, التحالف العربي, اليمن اليوم, الإمارات, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Toy Houses، للمصور أموس ناتشووم، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة حيوانات في بيئتها
    أعمال فوتوغرافية رائعة...مسابقة "جوائز سينا الدولية للتصوير 2018"
    مركز المصالحة: الخوذ البيضاء تصل إدلب لتنفيذ عمل استفزازي بالأسلحة الكيميائية
    "الخوذ البيضاء"... تعالوا نرجع نمثل!
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك