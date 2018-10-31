مصر تستضيف تدريبات عسكرية بمشاركة ثماني دول عربية

قال الجيش المصري اليوم الأربعاء إن قوات مسلحة ومراقبين من ثماني دول عربية يتوافدون إلى مصر للمشاركة في تدريبات "درع العرب-1"، التي تبدأ يوم السبت المقبل.

أعلن المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي في بيان على صفحته عبر "فيسبوك" إن قوات جوية وبرية وبحرية وقوات خاصة من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن بدأت الوصول إلى مصر من أجل المشاركة في المناورات التي أُطلق عليها اسم "درع العرب 1" والمقرر أن تجري بين الثالث و16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار العقيد تامر الرفاعي أن مراقبين من لبنان والمغرب سيحضرون المناورات.

وقال الرفاعي إن التدريبات تندرج في إطار مساعي مصر لتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية الأخرى لكنه امتنع عن التكهن بما إذا كانت قد تتطور إلى شكل ما من أشكال التحالف العسكري.

ولن تشارك قطر وسلطنة عمان في التدريبات. والدوحة منخرطة في خلاف مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.