رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى أمير الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح.

ووفقا لوكالة "واس"، جاء في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

© AP Photo / Saudi Press Agency الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسالة إلى بوتفليقة... هذه تفاصيلها

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتى عزاء ومواساة مماثلتين للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

يذكر أن الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح، توفي يوم أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 68 عاما.