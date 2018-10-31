رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى أمير الكويت

ووفقا لوكالة "واس"، جاء في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
يذكر أن الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح، توفي يوم أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 68 عاما.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)