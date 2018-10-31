تعليقا على العقوبات الأمريكية على إيران... وزير النفط العراقي: سنغلب مصلحتنا الوطنية

قال وزير النفط العراقي الجديد، ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، إن السعر الحالي للخام "عادل"، وإن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، سيعمل بمسؤولية على تزويد السوق بإمدادات وفيرة.

وذكر الغضبان أن وزارة النفط تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطي أية عقبات بيروقراطية، ووفقا لوكالة "رويترز".



وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أقصى حد للإنتاج يستطيع العراق ضخه، بشكل مستدام، هو 4.8 مليون برميل يوميا، مما لا يترك أمامه مجالا يذكر لزيادة الإنتاج كثيرا، في الأمد القصير. وتتجه معظم صادرات الخام العراقي إلى آسيا.

ومن بين التحديات الفورية التي تواجه الغضبان، وباقي أعضاء الحكومة العراقية الجديدة، كيفية التعامل مع العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران.

وقال الغضبان إن العراق سيُغلب مصلحته الوطنية، و"يراجع" صادرات النفط الحالية إلى إيران، التي تقدر بأقل من 30 ألف برميل يوميا، مضيفا أن هذه مشكلة بسيطة في ضوء تلك الكمية.