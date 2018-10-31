مصدر عسكري: الجيش الليبي يقترب من تحرير درنة

أفاد مصدر عسكري في مدينة درنة الليبية (شرقي البلاد)، اليوم الأربعاء، بسيطرة قوات الجيش الليبي على حي المغار في مدينة درنة بعد اشتباكات دامت لمدة أشهر.

وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "قوات الجيش الليبي قد سيطرت على حي المغار بالكامل في مدينة درنة، بعد أن قامت قوات الجيش باقتحام الحي الذي كان يتحصن فيها مقاتلو مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها منذ شهر أيار/ مايو الماضي"، مضيفاً بأنه "لا تزال المدينة القديمة آخر معاقلهم محاصرة من قبل قوات الجيش الليبي".

© AFP 2018 / STRINGER فتح قبور ضحايا الإرهابيين في درنة الليبية

يشار إلى أن الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وعناصر من مجلس شورى درنة لا تزال مستمرة حتى الآن، وهم خلايا نائمة كانوا يتمركزون في منطقة المغار ولا يزال بعضهم محاصرا في المدينة القديمة وسط درنة، وتعتبر هذه المنطقة ذات تضاريس صعبة وشوارع ضيقة يصعب معها دخول المدرعات والدبابات التابعة لقوات الجيش الليبي.

يذكر أن مدينة درنة هي أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم "القاعدة" الإرهابي في عهد الزعيم السابق العقيد معمر القذافي.

وأعلن قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.