مصدر عسكري: الجيش الليبي يقترب من تحرير درنة

وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "قوات الجيش الليبي قد سيطرت على حي المغار بالكامل في مدينة درنة، بعد أن قامت قوات الجيش باقتحام الحي الذي كان يتحصن فيها مقاتلو مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها منذ شهر أيار/ مايو الماضي"، مضيفاً بأنه "لا تزال المدينة القديمة آخر معاقلهم محاصرة من قبل قوات الجيش الليبي".
يذكر أن مدينة درنة هي أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم "القاعدة" الإرهابي في عهد الزعيم السابق العقيد معمر القذافي.
وأعلن قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
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