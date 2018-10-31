اليمن... "أنصار الله" تصد هجومين قبالة منفذ حدودي مع السعودية

دارت مواجهات بين الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قبالة منفذ حدودي دولي مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "قوات هادي نفذت بإسناد من طيران ومروحيات التحالف هجومين واسعين على مواقع لمسلحي أنصار الله باتجاه منفذ علب الحدودي في قطاع عسير".

© REUTERS / Anees Mahyoub واشنطن تدعو إلى وقف الحرب في اليمن

ووفقاً للمصدر، "تمكن مقاتلو أنصار الله من إحباط الهجومين اثر مواجهات استمرت ساعات، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الوحدات العسكرية المهاجمة".

في سياق آخر، نفذ مسلحو "أنصار الله" قصفاً وعملية قنص في قطاع جيزان.

وقال المصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "شنت مدفعية أنصار الله قصفاً على تجمعين عسكريين سعوديين في موقعي الفريضة والحسكول في جيزان، ألحق خسائر في صفوفهم".

وأضاف أن "مسلحي أنصار الله قتلوا جندياً سعودياً بعملية قنص قبالة وادي جارة بذات القطاع".