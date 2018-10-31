ترامب يغير موقفه من السعودية في قضية خاشقجي للمرة الثانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إنه لا يعتقد بأن السعوديين خدعوه بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكان موقف ترامب في بداية الأزمة مناصرا للسعودية وروايتها، معلنا "لا أعتقد أن السعوديين خدعوني في قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

وغير الرئيس الأمريكي من موقفه، مؤكدا أن السعوديين خدعوه فيما يخص مقتل خاشقجي، موضحا "إذا كان هناك مسؤول عن جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، فسيكون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".

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وعاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تغيير موقفه من الأزمة، للمرة الثانية.

وأعلنت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول أن جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكانت خطة قتله معدة مسبقا، زاعمة أن الجثة خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها.

وأقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، عقب صمت دام 18 يوما، معلنة توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن فريقا من 15 سعوديا، متورطا في الجريمة.