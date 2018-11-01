"يرغبون في الوصول إلى اليمن"... هكذا رد الحوثي على طلبات معارضين للسعودية الذهاب إليه

كشف قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن تواصل بينهم وعدد من المعارضين للمملكة العربية السعودية، بحسب زعمه.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" محمد على الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "تم التواصل معنا من قبل بعض المعارضين لنظام الحكم في السعودية، راغبين في الوصول إلى اليمن".

وتابع الحوثي: "نقول لهم ولكل من يرغب من السعوديين أهلا وسهلا بكم".

تم التواصل معنا من قبل بعض المعارضين لنظام الحكم في السعودية راغبين في الوصول الى اليمن.

نقول لهم ولكل من يرغب من السعوديين اهلا وسهلا بكم. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 31, 2018

تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.