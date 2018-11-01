الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا عاجلا، مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن "الأمر الملكي تضمن تعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ ب)، وقاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وأكد اليوسف، أن "الأمر الملكي وما سبقه من أوامر ملكية كريمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية وتأهيلها، للوصول إلى التطلعات السامية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبما يسهم بتكوين قضاء إداري متميز وناجز.

​وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر صباح أمس الأربعاء، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 53 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.