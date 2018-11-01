وزير سوري: اتفاق بين موسكو ودمشق يحول سوريا إلى مركز لتصدير القمح الروسي

كشف وزير النقل السوري، على حمود، عن اتفاق بين موسكو ودمشق، تصبح سوريا بموجبه مركزا لتصدير القمح الروسي إلى باقي بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب توسيع المرافئ السورية وإنشاء صوامع ذات طاقة استيعابية كبيرة.

© Sputnik . Sergei Subbotin سوريا تستورد 1.2 مليون طن من القمح الروسي

دمشق — سبوتنيك . وقال حمود في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 1 نوفمبر / تشرين الثاني: "من خلال التواصل مع الحكومة الروسية تمكنا من الاتفاق على أن تكون سوريا في المستقبل هي مركز لتصدير القمح الروسي إلى باقي بلدان المنطقة، وبالتالي سيكون هناك ضرورة لتوسيع المرافئ السورية وإنشاء صوامع حبوب داخل المرافئ السورية بطاقة استيعابية كبيرة، لاستيعاب الكميات الهائلة من إنتاج القمح الروسي المتميز والمرغوب عالميا".

وأضاف الوزير: "كما أننا سنحتاج إلى نقل هذا القمح من الصوامع إلى الدول المجاورة وبالتالي سنحتاج إلى سكك حديدية وطرق وكل هذا سيكون من خلال مشروع متكامل نطمح أن يكون قريبا جدا".

وتابع: "نرى أن هناك جدية من الجانب الروسي بالتفكير بهذا المشروع الاستراتيجي المهم".