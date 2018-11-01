فنان سعودي يكشف سبب عدم مشاركته في احتفالات يحضرها الملك سلمان وولي عهده

واعتذر الفنان السعودي عن المشاركة في الاحتفالات التي تتزامن مع زيارة الملك سلمان وولي عهده إلى مناطق القصيم وحائل وعرعر، لظروفه الصحية التي أجبرته على التواجد خارج المملكة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
وقال فنان العرب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافة يؤسفني عدم اشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشمالية وذلك لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج. الفنان محمد عبده".
إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافه يؤسفني عدم إشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشماليه وذلك لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج. الفنان محمد عبده— محمد عبده (@Mohammed_Abdu) October 31, 2018
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