فنان سعودي يكشف سبب عدم مشاركته في احتفالات يحضرها الملك سلمان وولي عهده

كشف الفنان السعودي محمد عبده سبب عدم مشاركته في احتفالات الزيارة التاريخية التي يقوم بها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى المناطق الشمالية.

واعتذر الفنان السعودي عن المشاركة في الاحتفالات التي تتزامن مع زيارة الملك سلمان وولي عهده إلى مناطق القصيم وحائل وعرعر، لظروفه الصحية التي أجبرته على التواجد خارج المملكة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال فنان العرب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافة يؤسفني عدم اشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشمالية وذلك لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج. الفنان محمد عبده".