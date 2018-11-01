4.5 مليار دولار... حجم الأضرار بقطاع النقل السوري في المناطق المحررة

أكد وزير النقل السوري، علي حمود، أن الحجم التقديري للأضرار بقطاع النقل السوري في المناطق المحررة يصل إلى 4.5 مليار دولار، دون جرد منطقة إدلب والمناطق بالقرب من تركيا.

دمشق — سبوتنيك. وقال حمود في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" حول حجم الأضرار: "تم جرد حتى الآن الأضرار الحاصلة على وزارة النقل في المناطق التي تم تحريرها وقد بلغت حوالي 4.5 مليار دولار ما يعادل 2 تريليون ليرة سورية. هذا التخريب فقط في قطاع النقل. وهناك أرقام أكثر من ذلك سنصل إليها عند تحرير باقي المناطق. في إدلب مثلا لا يوجد جرد وشمال سوريا في المناطق الموازية للجانب التركي".

في سياق آخر، كشف حمود، عن اتفاق بين موسكو ودمشق، تصبح سوريا بموجبه مركزا لتصدير القمح الروسي إلى باقي بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب توسيع المرافئ السورية وإنشاء صوامع ذات طاقة استيعابية كبيرة.

وأضاف الوزير: "كما أننا سنحتاج إلى نقل هذا القمح من الصوامع إلى الدول المجاورة وبالتالي سنحتاج إلى سكك حديدية وطرق وكل هذا سيكون من خلال مشروع متكامل نطمح أن يكون قريبا جدا".