4.5 مليار دولار... حجم الأضرار بقطاع النقل السوري في المناطق المحررة

دمشق — سبوتنيك. وقال حمود في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" حول حجم الأضرار: "تم جرد حتى الآن الأضرار الحاصلة على وزارة النقل في المناطق التي تم تحريرها وقد بلغت حوالي 4.5 مليار دولار ما يعادل 2 تريليون ليرة سورية. هذا التخريب فقط في قطاع النقل. وهناك أرقام أكثر من ذلك سنصل إليها عند تحرير باقي المناطق. في إدلب مثلا لا يوجد جرد وشمال سوريا في المناطق الموازية للجانب التركي".
وأضاف الوزير: "كما أننا سنحتاج إلى نقل هذا القمح من الصوامع إلى الدول المجاورة وبالتالي سنحتاج إلى سكك حديدية وطرق وكل هذا سيكون من خلال مشروع متكامل نطمح أن يكون قريبا جدا".
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