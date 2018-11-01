العالم يشارك العراق مراسم طقوس سنوية (صور)

تمركز أكثر من 15 مليون زائر توافدوا من مختلف أنحاء العالم، والعراق، في قلب محافظة كربلاء ذات الطابع القدسي الديني، منذ أيام، حتى الآن، لإتمام مراسم الذكرى الأربعينية لوفاة الإمام الحسين.

أقامت الأجهزة الأمنية العراقية طوقا ثالثا لاستيعاب أعداد الزائرين الذين مازالوا يحيون "الزيارة الأربعينية"، في كربلاء، وسط البلاد، مع استمرار دخول الوافدين من باقي المدن العراقية، ومن دول الجوار بأغلبية من إيران.

© AP Photo / Hadi Mizban خاص لـ"سبوتنيك"... إحصائية بالوافدين إلى العراق لإحياء طقوس دينية

وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، عقيل المسعودي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، 31 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع أعداد الزائرين الوافدين إلى المحافظة لإحياء "الزيارة الأربعينية"، إلى أكثر من 15 مليون زائر.

ونوه المسعودي إلى أن الخطة الأمنية التي وضعت لحماية الزائرين، حققت نجاحها، مؤكدا فتح الطرق السالكة والمؤدية للمدينة، وعدم تسجيل أي خرق لهذه المناسبة المليونية.

وأضاف المسعودي أن الزيارة كانت سهلة، والمؤشرات الايجابية، دليل على تعاون كافة الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، في إنجاح إتمام المراسم.

وعن استمرار توافد الزائرين من باقي مدن العراق، وإيران، والخارج، قال رئيس اللجنة الأمنية، في ختام حديثه: "لا أخفي عليك الطوق الثالث كان مغلقا يوم أمس، لكننا قمنا بفتحه لاحتواء الزائرين، والوفود الأجنبية التي مازالت متمركزة في مركز المدينة، إلى الآن".

وتوجه الزائرون العراقيون، منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، من مختلف أنحاء البلاد، والعاصمة، سيرا على الأقدام صوب كربلاء، وسط حماية أمنية مشددة، وإغلاقا للطرق التي حددت لهم، وسط أجواء وطقوس مميزة تقام سنويا.

زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية © Sputnik . Nazek Mohammed

زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية © Sputnik . Nazek Mohammed

زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية © Sputnik . Nazek Mohammed

زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية © Sputnik . Nazek Mohammed

زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية © Sputnik . Nazek Mohammed 1 / 5 © Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية

وكان رئيس اللجنة، عقيل المسعودي، قد أعلن في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن عدد الزائرين الإيرانيين الذين توافدوا إلى كربلاء، بلغ مليون و700 ألف زائر.

وأضاف المسعودي، أن الزائرين الإيرانيين، مستمرين بالتوافد إلى المحافظة.

وأفاد المسعودي، بأن أعداد الوفود الأجنبية، والدول العربية، إلى كربلاء، وصلت إلى مليون و500 ألف زائر.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، قد أعلنت الجمعة الماضي، 26 أكتوبر، ارتفاع أعداد الوافدين من الخارج إلى العراق، لإحياء مراسم دينية سنوية تقام في محافظة كربلاء وسط البلاد بمشاركة الملايين.

وأفادت الهيئة، لـ"سبوتنيك"، في العراق، بأن المنافذ الحدودية العراقية، سجلت دخول أكثر من مليون 361 ألف زائر، أكثرهم إيرانيين الجنسية، حتى الآن من الحادي عشر من الشهر الجاري، للانتقال إلى كربلاء حيث تقام مراسم الزيارة.

وبثت الهيئة بيانا أعلنت فيه، قائلة:

إن عدد الإجمالي للزائرين الوافدين من خارج العراق للمشاركة بالزيارة الأربعينية عبر المنافذ البرية والجوية، بلغ من تاريخ 11 أكتوبر ولغاية يوم أمس الخميس، ما يقارب أكثر من "مليون وثلاثمائة وإحدى وستون ألف زائر".