تسجيل
11:09 01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    معرض العطور العصرية والنادرة في السعودية

    عطارون لـ"سبوتنيك": عوائد العطر السعودي 1.8 مليار دولار سنويا

    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تحتضن السعودية معرضا للعطور العصرية والنادرة، عوائد سوق العطور السعودي تقدر بالمليارات، وأصبحت العطور صناعة عالمية دقيقة.

    وقال رئيس شركات عطور نادر بن خالد الحقباني، أن سوق العطور عالمياً يتميز بالقوة الشرائية البالغة 5 مليارات دولار سنوياً ويصل حجم السوق إلى 6.9 مليار دولار بحلول عام 2021، وتقدر عوائد سوق العطور السعودي 1.8 مليار دولار سنوياً كما يتميز بتوفير كافة أنواع العطور التقليدية والعصرية، والعطور النادرة، والمعتقة منذ عشرات السنين.

    معرض العطور العصرية والنادرة في السعودية
    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    معرض العطور العصرية والنادرة في السعودية

    وأكد الحقباني خلال حديثه لـ"سبوتنيك" في معرض "العطور خلال العصور" المقام في العاصمة السعودية الرياض، لمدة أربعة أيام، بأن أهميته تكمن في تجمع أبرز شركات ومتاجر العطور والبخور السعودية والخليجية تحت سقف واحد، لتسويق العطور بأساليب حديثة ومبتكرة، وإعطاء الزوار والمهتمين بالعطور سعة إطلاع ومعرفة في عالم العطور، وتحقيق مبيعات كبيرة، وتوسيع آفاق الاستثمار في السوق المحلية.

    وقال الحقباني:

    "يتميز السوق السعودي للعطور بتصدير عطور الخلطات المصنعة في شركات مخصصة بالعطور، وتحظى بإقبال كبير لجودة ونقاء الخلطات السعودية، لخلوها من المواد غير الأصلية، وتحتوي على الورد الطائفي، والصندل، والعنبر، والمسك".

    وعن أسعار العطور ومقارنتها ببقية الدول بين الحقباني أن أسعار عطور الماركات متشابهة في كل دول العالم، والفارق بسيط جدا، لفرض الشركة المصنعة توحيد السعر على الوكلاء.

    وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ممدوح المطيري على وجود إقبال كبيرعلى تجارة العطور من قبل صغار وكبار المستثمرين لتناسب نمط الاستهلاك في المجتمع وتوفيره فرص للعمل، مشيرا إلى أن  المستهلك الخليجي عامة والسعودي خاصة لديه قابلية كببرة على شراء العطور.

    وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على سوق العطور، أشار المطيري إلى أن المستهلك إعتاد على نسبة 5% والتي تعد منخفضة مقارنة ببقية الدول والتي تصل الضريبة فيها 10% إلى 25%.

    من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة التنظيم الأول لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات نواف الدخيل، أن المعرض شهد إقبالا كبيرا، في نسخته الثانية، من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة لحضور عدد من الدبلوماسيين ونخبة من رجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال.

    وأشار "الدخيل" إلى أن النجاح الكبير الذي شهده المعرض الأول أعطاهم دافعا قويا لتنظيم النسخة الثانية من المعرض.

    معرض العطور العصرية والنادرة في السعودية
    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    معرض العطور العصرية والنادرة في السعودية

    وانطلقت فعاليات المعرض يوم أمس 31 تشرين الأول / أكتوبر والتي ستستمر لمدة 4 أيام، ويتضمن مزادات يومية، تعد الأولى من نوعها، حيث انطلق المزاد في اليوم الأول على أجود أنواع العود والبخور، ودهن العود النادرة والفريدة من نوعها، والتي شهدت إقبالا كبيرا من رجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال، وتم خلالها بيع عدد كبير منها، وذلك وسط مشاركة كبيرة لشركات عود وعطر العود والبخور، محلية وخليجية وصل عددها إلى ستين شركة وجهة عارضة، وسط حضور أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمختصين.

    انظر أيضا:

    سعوديات يبحثن عن فرص عمل بطريقة سهلة (صور)
    قريبا...رجال أعمال روس يشاركون في مشروع رؤية 2030 بدعوة من ابن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    سوق, عطور, معرض, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Toy Houses، للمصور أموس ناتشووم، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة حيوانات في بيئتها
    أعمال فوتوغرافية رائعة...مسابقة "جوائز سينا الدولية للتصوير 2018"
    مركز المصالحة: الخوذ البيضاء تصل إدلب لتنفيذ عمل استفزازي بالأسلحة الكيميائية
    "الخوذ البيضاء"... تعالوا نرجع نمثل!
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك