رئيس كازاخستان يدعو العاهل السعودي وولي العهد لزيارة بلاده

أعلن مكتب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، أنه دعا العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، لزيارة بلاده، وذلك خلال اجتماعه مع فرد آخر من العائلة المالكة.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، "لم يتضح متى قد تتم الزيارة".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky كازاخستان تقترح عقد قمة لقادة جميع المناطق الخالية من الأسلحة النووية

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، إيبيك سمادياروف، أعلن أن الوزارة تدين بشدة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال سمادياروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بقتل الصحفي السعودي، نود إبلاغكم بأننا ندين بشدة الجريمة المرتكبة وننتظر نتائج التحقيق".

وكان الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قد اختفى بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع الشهر الحالي، قبل أن يعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، فجر يوم السبت الماضي، أي بعد حوالي أسبوعين على اختفائه، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "شجار" نجم مع أشخاص قابلوه في مبنى القنصلية، مؤكدا توقيف 18 شخصا في إطار التحريات، فيما أوضح مصدر سعودي رسمي مسؤول أن جميع الموقوفين من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.