السبسي يوجه طلبا عاجلا للسعودية بشأن "مقتل خاشقجي" (فيديو)

طالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، المملكة العربية السعودية، بالحقيقة حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تدعم المملكة.

وفي مقابلة أجراها مع قناة "DW" عربية، أمس الأربعاء، أكد السبسي، أن بلاده تدعم السعودية في قضية مقتل خاشقجي، محذرا من خطورة المساس بالمملكة.

وقال السبسي: "تونس تعتبر ما حدث فظيعا، نحن نشجب ما حصل ونواصل شجبه، مطالبين بالحقيقة التي نثق في قدرة الأشقاء السعوديين على الوصول إليها".

وأضاف: "لكن أن ننتقل للنيل من السعودية بكاملها وتمامها ونمس من استقرارها، فهذا غير ممكن، فإذا دخلنا هذا المجال سنمس من استقرار كامل العالم العربي، فنحن نبحث عن الحقيقة وليست الإدانة".

السبسي لـ DW: نطالب السعودية بالحقيقة ولكن نحن ضد النيل من استقرارها! pic.twitter.com/7kUtmBBDpF — DW عربية (@dw_arabic) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨

​وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أمس الأربعاء، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا". وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.