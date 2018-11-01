العراق... الحشد الشعبي يقتل 11 فردا من تنظيم "داعش" الإرهابي

وقال إعلام الحشد: "قامت قوات من الحشد الشعبي والجيش، بإسناد القوات الجوية، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عملية تطهير في الجزيرة الممتدة من جنوب الحضر باتجاه غرب جزيرة الصينية غرب تلول الباج بمحافظة صلاح الدين".
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في ديسمبر / كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة من البلاد.
وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية.
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