العراق... الحشد الشعبي يقتل 11 فردا من تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلن الحشد الشعبي العراقي أنه قضى على 11 فردا من تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء عملية عسكرية شمال محافظتي صلاح الدين والأنبار.

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت مديرية إعلام الحشد عن قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، صفاء الساعدي، اليوم الخميس 1 نوفمبر / تشرين الأول الجاري: "تم قتل 11 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، وضبط أسلحة ومواد معدة للتفجير في وادي الثرثار".

وقال إعلام الحشد: "قامت قوات من الحشد الشعبي والجيش، بإسناد القوات الجوية، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عملية تطهير في الجزيرة الممتدة من جنوب الحضر باتجاه غرب جزيرة الصينية غرب تلول الباج بمحافظة صلاح الدين".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في ديسمبر / كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة من البلاد.

وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية.