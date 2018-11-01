وزير العدل التركي: ننتظر إجابات السعودية عن تساؤلاتنا حول مقتل خاشقجي

يتوقع وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، تعاونا وثيقا من السلطات السعودية بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال غول وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس: "السعودية لم تجب عن تساؤلاتنا بشأن حادث مقتل خاشقجي. ننتظر منها الإجابة في أسرع وقت ممكن"، متابعا "سيقوم القضاء بتحقيق معمق لإيجاد أجوبة عن الأسئلة الموجهة إلى الجانب السعودي".

وعن وجود احتمالية لقيام النائب العام بإسطنبول بزيارة المملكة، أضاف وزير العدل: "هذا يعود لتقدير النيابة، ولكن أعتقد أن ذلك لن يكون واردا، لأن مسرح الجريمة في تركيا. أعتقد أنه لن يكون صائبا الدخول في مرحلة أخرى قبل الإجابة عن أسئلة تركيا ".

وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أمس الأربعاء، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا". وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.