الجيش الإسرائيلي يقيم منطقة عازلة مع قطاع غزة

مع استمرار فعاليات "مسيرات العودة" عند السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل مع قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل الأعمال لإقامة منطقة عازلة على طول السياج الأمني مع القطاع.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa صحيفة عبرية: إسرائيل تؤمن أنه لا يمكن الانتصار في غزة

القدس — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان له، اليوم الخميس 1 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "مصممون على تطبيق المنطقة الأمنية الخاصة قرب السياج الأمني مع قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "أطلق جيش الدفاع حملة إعلامية تحذر سكان قطاع غزة من الاقتراب من السياج الأمني مع قطاع غزة حيث يعرض خطورة الدخول إليها وفقا لما تم الاتفاق عليه بعد عملية (الجرف الصامد) في العام 2014 والبالغ مداها 300 مترا من السياج الأمني".

ونشر أدرعي عددا من الصور والمنشورات عرض من خلالها خطورة الاقتراب إلى هذه المنطقة لتفادي وقوع إصابات.

يذكر أن 218 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 22 ألف آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال فعاليات "مسيرات العودة" التي تنطلق أسبوعيا من قطاع غزة صوب السياج الأمني، والتي بدأت فعالياتها يوم الثلاثين من مارس / آذار الماضي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.