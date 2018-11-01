وزير يمني يرد على الكلام الأمريكي حول إنهاء الحرب في البلاد

أعلن وزير في الحكومة اليمنية الخطوات الصحيحة التي تؤدي إلى إحلال السلام في اليمن، مؤكدا في الوقت ذاته تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة في البلاد.

© AP Photo / Matt Dunham صنعاء ترد على ماتيس بخصوص سيادة اليمن

موسكو — سبوتنيك . أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، أن أي دعوة للسلام في اليمن يجب أن تكون مبينة على القرارات الدولية وعبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، مؤكدا تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة في البلاد.

وقال الجبواني في حديث لوكالة "سبوتنيك" حول التصريحات الأمريكية الأخيرة لوقف الحرب في اليمن والبدء بمفاوضات سلام:

"هذه تصريحات وليست خطة ولا برنامج ولم يتم تبنيها في مجلس الأمن الدولي، وأي نشاط سلام لا بد أن يمر عبر مجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غريفيث، ويكون وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وأكد وزير النقل اليمني إصرار الحكومة اليمنية "على قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ووثيقة الحوار الوطني وهي المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216) التي تستند إليها الشرعية اليمنية، بدون هذا الأمر لن يتم أي شيء".

وشدد الوزير اليمني فيما يتعلق بالالتزام بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي عملية سلام مقبلة أن "المسألة فيها مصير اليمن وطنا وشعبا وإذا فرطنا بهذه المرجعيات فنحن نفرط بالوطن والبلد ونهديه لعصابات وميلشيات، عصابات في صنعاء وعصابات في عدن وستنشأ عصابات في كل مكان وهذا الأمر لن يقبل به لا الشعب اليمني ولا الشرعية اليمنية".

وتأتي تصريحات الوزير اليمني تعليقا على تصريحات لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين حول ضرورة إنهاء الحرب في اليمن فيما بدا تطورا نوعيا في الموقف الأمريكي من حرب اليمن، حيث أكدت الولايات المتحدة ضرورة وقفها بسرعة، وبدء مفاوضات الشهر المقبل بين أطراف الصراع المستمر منذ سنوات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الثلاثاء الماضي، في بيان إن الأوان قد آن لوقف الأعمال القتالية في اليمن، مضيفا أن المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن يجب أن تبدأ الشهر المقبل. وتأتي تصريحات بومبيو بعد تصريح مماثل لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال جلسة في المعهد الأمريكي للسلام بواشنطن.