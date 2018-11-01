الخارجية اليمنية تعول على دور روسيا الفاعل في مجلس الأمن

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن العلاقات اليمنية - الروسية ستبقى معلما بارزا من معالم العلاقات الدولية المبنية على المصالح المشتركة والروابط العميقة.

© REUTERS / Anees Mahyoub واشنطن تدعو إلى وقف الحرب في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . جاء ذلك في رسالة بعثها اليمني لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، بمناسبة الذكرى الـ 90 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وروسيا في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 1928، حسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " التي تبث من الرياض وعدن.

وأضاف:

"لقد رسخت تسعون عاما من التواصل الإنساني والسياسي والثقافي والاجتماعي والتنموي والاقتصادي والعسكري بين الشعبين اليمني والروسي إرثا عميقا نقف اليوم أمامه وكلنا اعتزاز بما تحقق بين شعبينا وبلدينا من صداقة نبيلة ومشاعر إنسانية".

وثمن وزير خارجية اليمن مواقف روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب القيادة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعرب وزير الخارجية اليمني عن تطلع اليمن إلى دور روسيا الفاعل كعضو دائم في مجلس الأمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق السلام المستدام في اليمن المبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216.

واختتم اليماني رسالته بالقول: "لا يسعني في نهاية هذه الرسالة إلا أن أعبر عن عميق تمنياتنا لبلدكم الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات المتميزة بين بلدينا المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح شعبينا، ويعزز مسيرة التواصل الإنساني المشترك بين اليمن وروسيا والذي يصادف هذا اليوم الذكرى التسعين لصداقتنا الأبدية".