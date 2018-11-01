هيئة استثمار بغداد: "المطعم التركي" فيه فساد وليس تلوث إشعاعي

لا تزال قضية "المطعم التركي" في العاصمة العراقية بغداد محط أخذ ورد في اتهامات فساد بين مسؤولين عراقيين.

وفي آخر تطورات القضية، فند رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، اليوم الخميس 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، حديث عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي بشأن وجود شبهات فساد في استثمار مبنى "المطعم التركي" وسط العاصمة.

وقال الزاملي في لـ"السومرية نيوز"، إن ما تحدث به عضو مجلس المحافظة عن مشروع المطعم التركي هو عار عن الصحة.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER السعودية وضعت 1.5 مليار دولار في سفارتها ببغداد للشروع ببناء "مدينة"

وأشار رئيس هيئة استثمار بغداد إلى أن "أمانة بغداد أحالت مشروع المبنى إلى المساطحة، وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، ولا دخل لهيئة الاستثمار بالموضوع"، مؤكدا أن "كل ما تم ذكره غير ذلك، بعيدا عن الواقع".

وسبق أن أعلنت أمانة بغداد، عن إحالة مبنى "المطعم التركي" إلى أحد المستثمرين المحليين كمساطحة لمدة 30 عاما.

يشار إلى أن مبنى "المطعم التركي" يقع بمحاذاة جسر الجمهورية في جانب الرصافة ببغداد ويطل على ساحة التحرير، ويتكون من 14 طابقا. وكان الربيعي قد اتهم أمانة العاصمة بإهمال المطعم التركي في بغداد، كاشفا عن وجود شبهة فساد في ملف استثمار هذا المطعم.

وقال الربيعي لـ"السومرية نيوز"، إن "المطعم التركي في العاصمة بغداد مهمل من قبل الإدارة المحلية ببغداد المتمثلة بالمجلس والأمانة". وأضاف، أن "هيئة استثمار بغداد منحت المطعم لمستثمر عراقي لمدة 15 عاما، وحصل المستثمر على تمويل من البنك لكنه لم يفعل شيئا"، مشيرا إلى أن "هناك شبهة فساد في ملف الاستثمار".

وقال حينها إن "الحديث بشأن وجود تلوث إشعاعي في مبنى المطعم غير صحيح لأن الدراسات أكدت خلوه من التلوث الإشعاعي".

ولفت إلى أن "مبنى المطعم تحول إلى ما يشبه مرآب السيارات حاليا بينما هو من الممكن أن يكون أفضل فندق وأفضل مطعم بسبب موقعه الاستراتيجي".