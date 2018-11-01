فيدرر يخشى اللعب في السعودية ويرفض مبلغا من 7 أرقام

يواجه لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر معضلة تتمحور حول إحراج محتمل قد يتعرض له بسبب مباراة ودية مقبلة في المملكة العربية السعودية.

© REUTERS / HANDOUT مصدر أمني تركي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة إذابة جثة خاشقجي بالأحماض

وردا على سؤال للتعليق على العرض المثير للجدل — الذي يقصد به كل من رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش — كشف فيدرر أنه أيضا قد يشارك. ومع ذلك، قال إنه يحتاج فقط إلى دراسة دقيقة لرفض الفكرة.

وبحسب "تلغراف"، قال فيدرر: "لقد اتصلوا بي أيضًا". "أفضل عدم اللعب. أنا سعيد بالتدريب. أنا سعيد بعمل أشياء أخرى، ولم أكن أرغب في اللعب هناك في ذلك الوقت. لذلك، بالنسبة لي، كان قرارًا سريعًا للغاية".

ومن غير الواضح ما إذا كانت مشاركة نادال وديوكوفيتش، التي كانت مقررة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، ستمضي قدما بعد أن قال اللاعبان يوم الأحد إنهما يفكران في الوضع.

ويواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غضباً دولياً بعد اغتيال جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر.

وحسب الصحيفة البريطانية، يميل فيدرر إلى قضاء فصل الشتاء في الشرق الأوسط، حيث منزله في دبي، ولكن حتى المبالغ التي يصل عددها إلى سبعة أرقام والتي تنتظره في جدة، لم تكن كافية لجذبه عندما تم وضع العقود في العام الماضي.

وتوج السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة بازل للتنس بعد فوزه على الروماني ماريوس كوبيل المتأهل من التصفيات 7-6 و6-4 وحقق لقبه رقم 99 في مسيرته أمام جماهير بلاده في المدينة السويسرية.

واستهل فيدرر هذا العام بالفوز بلقب استراليا المفتوحة. وفاز اللاعب السويسري بلقب بازل للمرة التاسعة ليكون هذا هو لقبه الرابع هذا الموسم لكنه الأول منذ فوزه في شتوتغارت في يونيو/ حزيران الماضي.