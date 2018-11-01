الخارجية الروسية: الإرهابيون في إدلب يحاولون إفشال مذكرة المنطقة المنزوعة السلاح

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وغيرهم من الإرهابيين الذين بقوا في محافظة إدلب السورية يحاولون إفشال تنفيذ اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "تواجد إرهابيي "النصرة" وغيرهم من المرتبطين بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي] لا يتركون محاولات إفشال تنفيذ المذكرة التي أبرمت بين روسيا وتركيا في سوتشي يوم 17 سبتمبر".

© Sputnik . Ramil Sitdikov الدفاع الروسية: انخفاض عدد انتهاكات نظام وقف النار في إدلب

وأشارت إلى أن المسلحين يواصلون قصف مواقع القوات الحكومية السورية جنوب محافظة إدلب وشمال غرب محافظة حماة.

وبخصوص الوضع في غزة، أعربت زاخاروفا عن قلق بلادها من الأوضاع المترتبة حول قطاع غزة وقصف الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التصرفات غير المدروسة تزيد من مخاطر التصعيد.

وقالت زاخاروفا: "الأوضاع حول قطاع غزة، الأوضاع هناك تفاقمت بشكل كبير".

وذكرت زاخاروفا بالصواريخ التي أطلقت في نهاية سبتمبر الماضي من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية، وأضافت: " تسببت هذه الهجمات بخسائر مادية لعدد من منشآت البنية التحتية في البلدات السكنية الإسرائيلية المحاذية لغزة".

وأكدت زاخاروفا داعية الأطراف لضبط النفس، أن" موسكو تعرب عن قلقها لتطورات الأوضاع هذه، عندما تزداد مخاطر المواجهة المسلحة الواسعة حول القطاع بسبب الأعمال المتسرعة غير المدروسة، والتي تهدد بالمزيد من الضحايا بين المدنيين من كلا الجانبين وانهيار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".