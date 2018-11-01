من أين حصل عليها... نحو نصف مليون طلقة خلفها "داعش" في دير الزور

حفاظا على حياة المدنيين عبر رفع مخلفات التنظيمات الإرهابية التي عاثت فسادا في سوريا، واصلت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور عمليات تمشيط منطقة الميادين جنوب شرقي مدينة دير الزور.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH الجيش السوري يكتشف مخازن أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات المسلحين (فيديو)

وخلال عمليات التمشيط، عثرت الجهات المختصة على 450 ألف طلقة رشاش متوسط أمريكية الصنع.

أفادت وكالة "سانا" بأن الجهات المختصة عثرت خلال متابعتها تفتيش وتمشيط المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهاب لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في منطقة الميادين على مستودعات تحتوي 450 ألف طلقة لرشاشات متوسطة أمريكية الصنع حصرا وهي من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" التكفيري (المحظور في روسيا).

وقالت "سانا": رغم محاولات واشنطن المتكررة نفي أية علاقة بينها وبين تنظيم "داعش" الارهابي والتظاهر بمحاربته عبر إنشائها ما يسمى "التحالف الدولي"، لم تستطع طمس حقيقة دعمها للتنظيم الإرهابي.

وختمت "سانا" تقريرها: منذ تحرير معظم مناطق محافظة دير الزور في أيلول/ سبتمبر العام الماضي عثرت وحدات الهندسة في الجيش والجهات المختصة على كميات ضخمة جدا من الأسلحة والذخائر والأدوية من مخلفات "داعش" الإرهابي خلال تأمين المناطق المحررة وكان معظمها إسرائيلي المنشأ ومن تصنيع دول حلف الناتو حيث تعكس نوعية الأسلحة وكمياتها عمق التعاون بين الدول الداعمة للإرهاب والتنظيم التكفيري الذي ينفذ أجنداتها لتفتيت المنطقة والسيطرة على مقدراتها ضمن مشروع قديم متجدد بأدوات وآليات جديدة.