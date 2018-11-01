القاهرة تستضيف مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة

قال بيان صحفي صادر عن الجامعة العربية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس، إن المؤتمر بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية (أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء) ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية والهيئة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية.
وأكد الأمين العام المساعد، أن هذه الدورة تأتي بعد العديد من الإنجازات التي قام بها الجانبان منذ عقد الدورة الأولى لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بالصين 2008، والتي تعقد مرة كل عامين بالتناوب بين الدول العربية والصين، وأهمها التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز تدريبي عربي صيني للطاقة النظيفة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الصينية حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مما يعطي دفعة كبيرة للتعاون البنَّاء بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية إلى المنطقة العربية.
وأوضح السفير أن هذه الدورة تتميز بتزامنها مع عقد الاجتماع 34 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي سيشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء الأعضاء في المكتب.
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