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16:28 01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    محطة طاقة

    القاهرة تستضيف مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة

    © Sputnik . Victor Shcheglov
    العالم العربي
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    في إطار الفعاليات المقامة تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني تعقد الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بمدينة القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر/ تشرين ثاني، تحت شعار "طريق واحد حزام واحد: فرص استثمارية واعدة".

    قال بيان صحفي صادر عن الجامعة العربية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس، إن المؤتمر بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية (أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء) ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية والهيئة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية.

    العملة الصينية اليوان
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    وفي هذا الصدد، أشار السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إلى أهمية هذا الحدث لتزامنه مع الاهتمام العالمي والاقليمي بالطاقة بشكل عام والمستدامة بشكل خاص، كما أشاد بالتحضيرات الجارية والجهد المبذول لعرض مجموعة من أوراق العمل خلال المؤتمر تدور حول محاوره الخمس وهي: الكهرباء والربط الكهربائي، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المستدامة، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفرص الاستثمار في مجال الطاقة.

    وأكد الأمين العام المساعد، أن هذه الدورة تأتي بعد العديد من الإنجازات التي قام بها الجانبان منذ عقد الدورة الأولى لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بالصين 2008، والتي تعقد مرة كل عامين بالتناوب بين الدول العربية والصين، وأهمها التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز تدريبي عربي صيني للطاقة النظيفة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الصينية حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مما يعطي دفعة كبيرة للتعاون البنَّاء بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية إلى المنطقة العربية.

    وأوضح  السفير أن هذه الدورة تتميز بتزامنها مع عقد الاجتماع 34 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي سيشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء الأعضاء في المكتب.

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