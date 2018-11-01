الأسد: العديد من الدول الأوروبية منفصلة عن الواقع

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن أحد اكبر الأخطاء التي وقعت بها العديد من الدول الأوروبية هو الانفصال عن الواقع حيث أن معرفة أي حكومة أو إدارة للأمور على حقيقتها هي الخطوة الأهم على طريق بناء سياسة واقعية صحيحة تساعد على اتخاذ مواقف تخدم مصالح شعوبها وتساهم في حمايتهم.

وجاء كلام الأسد خلال استقباله اليوم وفدا بولنديا يترأسه النائب في البرلمان البولندي بافيل سكوتيتسكي. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وشرح الرئيس الأسد للوفد البولندي الحرب التي يواجهها الشعب السوري منذ أكثر من سبعة أعوام والتي تنوعت أدواتها ما بين الإرهاب والعدوان المباشر والعقوبات الاقتصادية ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية وعزله ومحاصرته.

© Sputnik . Nada ajeeb الأسد: الغرب نشر وواشنطن سوقت الفكر المتطرف منذ الثمانينات لتسهيل الحروب

فيما أكد أعضاء الوفد أن هذه الحرب والإنجازات التي حققتها سوريا ضد التنظيمات الإرهابية ساهمت في تحييد الإرهاب الذي كان يمكن أن ينتقل إلى البلدان المجاورة ليصل بعدها إلى أوروبا معربين عن أملهم في أن تتمكن الدولة السورية من القضاء تماما على الإرهاب واستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.

كما أشار أعضاء الوفد إلى أن الهدف الأساسي لزيارتهم هو الاطلاع على آخر تطورات الأوضاع في سوريا على أرض الواقع.

يشار إلى أن وفد البرلمان البولندي عرض خلال اللقاء نتائج اجتماعاته في دمشق والمبادرات التي يحملها معه ومنها إنشاء لجنة برلمانية سورية بولندية لتعزيز العلاقات بين الجانبين والبحث في كيفية التبادل الثقافي بما يخدم شعبي البلدين.

وفي هذا الجانب رحب الرئيس السوري بهذه المقترحات وأكد أن دمشق منفتحة على أي جهود من شأنها بناء علاقات جيدة بين الشعوب.