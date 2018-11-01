شاهد رد فعل محمد بن سلمان بعدما أوقفه جندي من الحرس الملكي

تداول زوار مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو قصير لأحد أفراد الحرس الملكي وهو يلتقط صورة "سيلفي" مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر ولي العهد السعودي، في الفيديو المتداول، وهو يجيب بابتسامة تملأ وجهه عن سؤال الجندي: "أشلونك طال عمرك"، ليرد الأمير محمد بن سلمان عليه: "على ما تحب، الله يسلمك"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وفي نهاية الفيديو، يختتم الجندي مقطع "السيلفي" بالدعاء بالتوفيق والقوة لولي العهد السعودي.

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سبق له التقاط صورا تذكارية مع الشباب السعوديين، وكان آخرها في منتدى الاستثمار السعودي "دافوس الصحراء"، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

كما التقط ابن سلمان صورة مع مجموعة من الشباب، أثناء نزهة برية لهم في منطقة العلا السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.