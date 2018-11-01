الإعلام الأمني في العراق: حدودنا مع سوريا مؤمنة بشكل كامل

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أن حدود العراق مع سوريا مؤمنة بشكل كامل، مشيرا إلى أن "داعش" يبعد نحو 5 كم داخل الأراضي السورية.

قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في تصريح صحافي من الحدود العراقية السورية، إن "حدودنا مؤمنة بشكل كامل والعدو الإرهابي يبعد نحو 5 كم داخل الأراضي السورية وهناك تحصينات وجهد كبير"، وفقا لوكالة "ارنا".

© Sputnik . الدفاع العراقية تكشف حقيقة الخطر على الحدود مع سوريا

وأضاف: "استطلعنا كافة الحدود العراقية والسورية بشكل تام وهي محصنة ومحكمة بشكل كبير"، موضحا أنه: "تم ادخال التكنولوجيا والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة إضافة إلى ضربات طيران الجيش والقوة الجوية".

وتابع رسول أنه: "إذا حاول العدو الاقتراب سيلقى الرد االقوي من قبل قطاعتنا".

وكانت مديرية العمليات المركزية في هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت، في 29 تشرين الأول 2018، حالة التأهب علي الحدود العراقية السورية بعد سيطرة "داعش" على مواقع تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية".