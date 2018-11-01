سلطنة عمان ترحب بدعوة أمريكا وبريطانيا لوقف إطلاق النار في اليمن

رحبت سلطنة عمان بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لوقف إطلاق النار في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية "العمانية"، رحبت سلطنة عمان بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

المركز الإعلامي للثورة الحوثي يكشف عن الطريقة الوحيدة لإيقاف الحرب في اليمن وأكدت السلطنة على أن الحوار هو الطريق الأنسب لحل الخلافات، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعربت عن ترحيبها بكل الجهود المبذولة، من أجل إحلال السلام في اليمن.