بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترصد اعتداءات على مؤسسات الدولة بطرابلس العاصمة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس، إنها قد رصدت خلال الأيام الماضية اعتداءات بالتخويف والقوة ضد المؤسسات الخاصة والعامة في العاصمة الليبية طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وأكدت البعثة في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رصدت على مدى الأيام القليلة الماضية الاستخدام غير الشرعي للقوة وأعمال التخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة في طرابلس، لا سيما مصرف الأمان فرع السياحية والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية".

© REUTERS / POOL وكالة: مجلسا ليبيا المتنافسان يتفقان على العمل معا لتوحيد السلطة

وأضاف البيان أن "هذه الاعتداءات تهدف إلى السيطرة على هذه المؤسسات والحصول على امتياز الوصول إلى الموارد المالية"، مضيفة أنه "تحت غطاء توفير الأمن أو الادعاء بسلطة غير مدعمة، قام مسلحون بتخويف الموظفين، وفي بعض الحالات بالاعتداء البدني عليهم، ما حال بينهم وبين تمكنهم من أداء أعمالهم بفعالية".

وأوضح بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن "التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية يعد أمرا خطيرا ويجب أن يتوقف على الفور".

وأكد البيان على أنه "يجب ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومقاضاتهم جنائيا ويتوجب على المجموعات المسلحة الانسحاب من مؤسسات الدولة والمؤسسات السيادية والمرافق المدنية، لا إحكام قبضتها على هذه المؤسسات".

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس والتي تهدف إلى استبدال المجموعات المسلحة بقوات أمن نظامية ومنضبطة.