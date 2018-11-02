بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترصد اعتداءات على مؤسسات الدولة بطرابلس العاصمة

بنغازي — سبوتنيك. وأكدت البعثة في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رصدت على مدى الأيام القليلة الماضية الاستخدام غير الشرعي للقوة وأعمال التخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة في طرابلس، لا سيما مصرف الأمان فرع السياحية والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية".
وأوضح بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن "التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية يعد أمرا خطيرا ويجب أن يتوقف على الفور".
وأكد البيان على أنه "يجب ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومقاضاتهم جنائيا ويتوجب على المجموعات المسلحة الانسحاب من مؤسسات الدولة والمؤسسات السيادية والمرافق المدنية، لا إحكام قبضتها على هذه المؤسسات".
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس والتي تهدف إلى استبدال المجموعات المسلحة بقوات أمن نظامية ومنضبطة.
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