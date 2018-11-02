إعلام: إسرائيل ترتعب من ظهور منظومات "إس 300" الدفاعية في سوريا

كشفت مجلة " Contra Magazine" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية "إل -20" وتسليم روسيا منظومات "إس 300" الدفاعية لسوريا وانتشارها على الأراضي السورية لم تقم إسرائيل بعد ذلك بأي طلعات جوية أو مهمات عسكرية فوق سوريا.

وأشارت المجلة الألمانية أن إسرائيل صرحت مرات عديدة أنها لن توقف عملياتها العسكرية فوق الأجواء السورية على الرغم من ظهور منظومات "إس 300" الدفاعية مع سوريا.

واعتبرت المجلة أنه بعد حادثة إسقاط " إيل 20 " الروسية في سوريا قلصت وسائل الإعلام الإسرائيلية تغطية أخبار الطلعات والعمليات العسكرية الجوية الإسرائيلية فوق سوريا، بالإضافة إلى ذلك لم يعد الإعلام الإسرائيلي ينشر تفاصيل عن العمليات العسكرية فوق سوريا.

واستبعدت المجلة أن تقوم إسرائيل بطلعات جوية مماثلة من دون موافقة أو علم روسي، لأن الروس أرسلوا رسالة قاسية لإسرائيل بعد حادثة "إل 20" الروسية في سوريا.