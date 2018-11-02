أواني طبخ وعفش وذخائر متفجرة و"دواعش" في قبضة القوات العراقية (صور)

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، نتائج عملية نوعية نفذتها القوات الأمنية، لتدمير أوكار ومخططات الإرهاب، في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وأفاد رسول في بيان، تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، اليوم، بأن القوات الأمنية في قيادة عمليات سامراء "بمحافظة صلاح الدين"، عثرت على وكر لعصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضح رسول أن محتويات الوكر تتضمن عفشا، وأواني طبخ في منطقة السيد غريب "الواقعة بين قضائي بلد والدجيل جنوب صلاح الدين".

© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تزيل "داعش" من تحت الأرض وفوقها

وأضاف، إلى ذلك تمكنت القوات الأمنية من تفجير 5 عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن (جلكان) "صفيحة" سعة 20 لترا خلال واجب في خط اللاين.

وأكد الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على 12 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوب بقضايا إرهابية، ضمن قاطع المسؤولية.

وشرعت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين، والقطاعات الملحقة بها بعملية تفتيش من محورين، في المحافظة شمالي البلاد، الثلاثاء الماضي 31 أكتوبر الماضي.

وحسبما أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أن المحور الأول لعملية التفتيش، بدأ من قرية صبيحة إلى قرية المشاعيف، والثاني من تقاطع السكريات إلى جسر السكريات.

وكشف المركز نتائج العملية، إذ أسفرت عن العثور على وكر لما تسمى بـ"الحسبة" يحتوي وثائق للإرهابيين في قرية صبيحة، وقد تم تدمير الوكر في المحور الأول.

وأيضا، عثرت القوات، في المحور الثاني من العملية، على أربعة أوكار للإرهابيين، احتوت أرزاق وأفرشة نوم، وتجهيزات عسكرية بالقرب من جسر السكريات، وقد تم تدميرها بالكامل.

وأكمل الإعلام الأمني، كما عثرت ضمن المحور الأول أيضا على قاعدتي هاون عيار 82 ملم، وأخرى عيار 120 ملم، ونصف حاوية عتاد تالفة في قرية صبيحة.

© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تزيل "داعش" من تحت الأرض وفوقها

وضمن المحور، مثلما أشار المركز إلى أن القوات عثرت على حاوية تحت الأرض بداخلها قرطاسية، وكتب، وطابعات، وتجهيزات وأعلام لـ"داعش" (المحظور في روسيا)، ووثائق وسجلات ومنظومة إنترنت، وقد تم تدميرها موقعيا بالكامل.

ونوه مركز الإعلام الأمني، في بيان له، إلى أن القوات الأمنية مازالت مستمرة بإتمام عملية التفتيش في المحورين المذكورين لتدمير كل مخلفات وأوكار "داعش" الإرهابي.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي، في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمالي ووسط وغربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع أي محاولات تسلل للعناصر الإرهابية من وإلى العراق.